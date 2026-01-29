Milan su Aké, Romano frena: “Non arrivano aperture”

Il Milan segue Nathan Aké, ma il Manchester City non ha intenzione di cederlo: il punto di Fabrizio Romano sulla situazione attuale.

Nella giornata di ieri gli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno introdotto il nome di Nathan Aké del Manchester City in chiave Milan per questo fine mercato di riparazione, ma al momento non arrivano segnali incoraggianti. Nonostante l’interesse del Milan e alcuni sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, lo scoglio principale resta proprio il City. Il club inglese, alle prese con un’emergenza difensiva, non ha infatti alcuna intenzione di privarsi del centrale olandese in questo momento della stagione.

Negli scorsi mesi Aké non ha trovato tantissimo spazio, e nel mercato di gennaio il City ha anche aggiunto un altro centrale importante alla rosa: Guéhi. Inoltre, in vista del Mondiale, l’olandese vorrebbe avere maggiore continuità e non vedrebbe necessariamente male un trasferimento al Milan, anche a costo di sacrificare qualcosa sull’ingaggio; ma questo non basta.

Il Manchseter City fa muro

Il problema è che ad oggi la trattativa resta quella che Fabrizio Romano ha definito ‘fredda’, proprio per la mancanza di disponibilità da parte del club che detiene il cartellino del giocatore ad avviare una vera e propria negoziazione. Ecco il punto della situazione, sintetizzato dallo stesso giornalista sul suo canale YouTube:

“La voglia di Aké di giocare di più c’è, così come il ct olandese Koeman ha chiesto al giocatore che vuole vederlo giocare di più in vista del Mondiale, ma al momento dal Manchester City non arrivano aperture sull’uscita del difensore. Il Milan ha fatto dei sondaggi per capire la fattibilità dell’affare, ma ad oggi il City non apre alla partenza di Aké. Oggi ci saranno delle riunioni interne al club inglese per parlare di alcune situazioni in vista degli ultimi giorni di mercato invernale. Ieri Aké ha anche giocato titolare in Champions, ribadisco che da Manchester non arrivano aperture sulla sua partenza”.