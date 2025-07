Milan, l'agente Krasniqi ribadisce la volontà di Jashari. Il Brugge...

Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo incontro fra l'entourage di Ardon Jashari e il Club Brugge per la cessione direzione Milan

Il caso Jashari continua a non ricevere sviluppo positivi rivolti al Milan, diventando uno dei dossier più caldi di questa estate. Se da una parte il club rossonero ha fatto passi concreti verso il centrocampista svizzero, dall’altra il muro del Club Brugge rischia di far esplodere la tensione. In mezzo, la volontà chiara del giocatore: trasferirsi a Milano. Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente di Ardon Jashari, Elvis Krasniqi, ha ribadito anche nella serata di ieri l’intenzione ferma del suo assistito di approdare al Milan. Una posizione ripetuta con decisione, ma accolta con altrettanta fermezza dal club belga, che continua a tirare dritto sulla propria valutazione economica.

La distanza economica

Il Milan si è spinto fino a 32,5 milioni di euro più bonus, ma il Brugge non sembra disposto a scendere sotto la cifra totale di 40 milioni, richiesta da tempo come condizione per la cessione. Una distanza importante, che ora rischia di creare attriti anche nei rapporti interni tra la società belga e l’entourage del giocatore. Nel frattempo, Jashari resta in attesa, con la speranza che le parti possano trovare un punto d’incontro. Il club di via Aldo Rossi valuta se effettuare un nuovo rilancio nei prossimi giorni. La trattativa è aperta, ma il clima si fa sempre più teso.