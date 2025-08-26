Milan, l’agente di Gimenez: "Non va da nessuna parte"
Edoardo Pettinelli
Milano
26 Agosto, 11:28
Santiago Gimenez
L’agente di Gimenez smentisce i rumor di addio al Milan: nessuna cessione in vista. Il messicano resta e punta al riscatto contro il Lecce.

Santiago Gimenez è al momento l’unico centravanti di ruolo nella rosa del Milan, almeno finché non verrà ufficializzato Harder. Nell’ultima partita il peso dell’attacco è ricaduto tutto su di lui e, dopo la sconfitta contro la Cremonese, non sono mancate critiche al suo indirizzo. Tanto che si sono diffusi rumor su una sua possibile cessione e su un presunto scarso feeling con l’allenatore Massimiliano Allegri. A smentire tutto ci ha pensato però la sua agente, Rafaela Pimenta: “Santiago Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumor che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero”.

Gimenez ancora titolare a Lecce?

Soltanto voci, quindi, con Gimenez che ora è chiamato a riscattarsi già dalla prossima partita contro il Lecce, dove si candida ancora per una maglia da titolare in attacco, in tandem con Pulisic in caso di 3-5-2 o sostenuto da Pulisic a sinistra e Saelemaekers a destra in caso di 4-3-3. Attenziona anche al possibile recupero di Leao in attacco che potrebbe aprire anche altri scenari di formazione.

