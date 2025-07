Milan, situazione Adli: possibile cessione in Serie A

Yacine Adli fuori dai piani del Milan: escluso dalla tournée, è nel mirino di Sassuolo e Torino. Il centrocampista vuole restare in Serie A.

Yacine Adli non rientra più nei piani del Milan: il club ha deciso di escluderlo dalla tournée asiatica e lo ha aggregato temporaneamente al gruppo del Milan Futuro. Una scelta che chiarisce la volontà della società di trovargli una nuova sistemazione già in questa finestra di mercato.

Piace in Serie A, Sassuolo e Torino ci pensano

Reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, il centrocampista francese classe 2000 ha attirato l’interesse di diversi club, anche fuori dall’Europa: nelle scorse settimane si sono fatti avanti club arabi, qatarioti e russi, ma Adli ha sempre mostrato la volontà di restare in un campionato competitivo come la Serie A. In questo senso, secondo Matteo Moretto, Sassuolo e Torino sarebbero tra le squadre italiane più interessate al giocatore.

Nella scorsa stagione Adli ha messo in mostra buone qualità con la maglia viola, dimostrando di poter reggere il ritmo della Serie A e lasciando intravedere ulteriori margini di crescita. Per questo motivo, il Milan non dovrebbe avere difficoltà a trovare una nuova destinazione per lui nelle prossime settimane.