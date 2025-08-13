Milan, adesso si punta a un altro difensore: gli obiettivi

Il mercato del Milan non finirà con l'arrivo di De Winter. Adesso, secondo TuttoSport, i rossoneri hanno messo un altro difensore in lista

Il Milan non si ferma a De Winter e continua a guardarsi intorno per completare il reparto difensivo con un altro rinforzo di qualità. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri stanno valutando diversi profili, alla ricerca di un centrale capace di garantire affidabilità immediata ma anche prospettiva. In cima alla lista, almeno per il momento, c’è Caleb Okoli, classe 2001 del Leicester City. Il difensore italiano, reduce da un’annata complicata dopo la retrocessione delle Foxes, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A. Con il giocatore ci sarebbe già un principio di intesa su un contratto quinquennale, con ingaggio inferiore ai due milioni netti a stagione. Resta però da trattare con il Leicester, che chiede circa 20 milioni per lasciarlo partire.

Gli altri nomi…

Parallelamente, la dirigenza rossonera tiene aperte altre piste. Berat Djimsiti dell’Atalanta rappresenta un profilo più esperto e pronto subito, con caratteristiche fisiche e leadership che ben si sposerebbero con le esigenze di Allegri. Flamingo, giovane difensore del PSV classe 2002, è invece un’idea più futuribile. La scelta finale dipenderà anche dalle tempistiche e dalle condizioni economiche delle trattative. Il Milan vuole un innesto che possa inserirsi rapidamente nel contesto di squadra, senza stravolgere gli equilibri della rosa. In ogni caso, l’obiettivo resta chiaro: costruire una difesa profonda e competitiva, capace di sostenere le ambizioni su più fronti.