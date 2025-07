Milan, adesso Bennacer può partire davvero: cosa filtra dall’Arabia

L'operazione fra il Milan e l'Al Ittihad per Bennacer si potrebbe evolvere nei prossimi giorni, con il giocatore che aprirebbe alle cessione

In un’estate di riflessioni strategiche e movimenti misurati, il Milan potrebbe trovare in Bennacer la chiave per sbloccare nuove operazioni in entrata. Il centrocampista algerino è finito nel mirino dell’Al Ittihad, che ha presentato un’offerta concreta per portarlo in Arabia Saudita. Il club saudita ha messo sul piatto circa 12 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai rossoneri di registrare una plusvalenza rispetto ai 16 milioni spesi nel 2019, grazie all’ammortamento effettuato negli anni. Per Bennacer, invece, sarebbe pronto un contratto triennale da 8-10 milioni netti a stagione. La novità più rilevante è il recente cambio di agente da parte del giocatore, che ora si affida a KDS, agenzia ben introdotta nel mercato arabo. Un segnale che lascia intendere apertura alla trattativa e al possibile trasferimento.

Valutazioni in corso

A Milanello si valuta attentamente la situazione. Pur conoscendo il profilo del giocatore, la dirigenza non lo considera intoccabile, soprattutto se la sua cessione potesse garantire margine di manovra per nuovi innesti a centrocampo. Il Milan, infatti, ha bisogno di risorse fresche per rinforzare la rosa, e la partenza del regista algerino rappresenterebbe l’occasione per accelerare su alcuni obiettivi in entrata, come Jashari o Javi Guerra. Non si esclude che nelle prossime settimane l’Al Ittihad alzi la posta per convincere definitivamente il club rossonero. Intanto, Bennacer riflette: tra l’ambizione europea e le tentazioni d’Arabia, il suo futuro è più aperto che mai.