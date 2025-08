Milan, adesso si può arrivare Hojlund: la formula dell’operazione

Nuovi sviluppi per quanto riguarda l'interesse del Milan per Hojlund. Il Manchester United potrebbe aprire alla cessione nei prossimi giorni

Nel gioco ad incastri del calciomercato, una mossa può aprire scenari inattesi. Se il Manchester United dovesse realmente chiudere per Benjamin Šeško del Lipsia, allora la posizione della dirigenza su Rasmus Højlund potrebbe cambiare improvvisamente. Ed è qui che entra in gioco il Milan, pronto ad approfittare della situazione per riportare il centravanti danese in Serie A. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, i rossoneri stanno monitorando con grande attenzione gli sviluppi in casa United e sono realmente interessati a Højlund. L’idea sarebbe quella di imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto, una formula che il club inglese potrebbe prendere in considerazione nel caso arrivi un nuovo titolare in attacco.

Ipotesi concreta?

Per il Milan sarebbe un colpo di grande spessore: Højlund conosce già il campionato italiano dopo l’esperienza all’Atalanta, ha margini di crescita enormi e caratteristiche ideali per il gioco verticale di Allegri. La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma la dirigenza rossonera è vigile. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti per capire se ci sono margini concreti per chiudere. Intanto, il Milan continua a valutare anche altre opzioni per il reparto offensivo, ma il danese rappresenta un obiettivo concreto e ambizioso. Tutto dipenderà da ciò che accadrà a Manchester. L’effetto domino dei centravanti potrebbe cominciare.