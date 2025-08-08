Milan, l’addio di Warren Bondo è alla fasi finali: i dettagli

La dirigenza del Milan sta discutendo la cessione di Bondo alla Cremonese. Operazione in dirittura d'arrivo, secondo Matteo Moretto

Warren Bondo è pronto a salutare il Milan nelle prossime ore, almeno temporaneamente. Il centrocampista classe 2003 si avvicina alla Cremonese con la formula del prestito secco. Un’operazione chiusa ormai praticamente chiusa, ora in attesa solo degli ultimi passaggi formali. Le due società hanno trovato l’accordo totale e il calciatore ha già dato l’ok. Mancano soltanto le firme e il completamento delle pratiche burocratiche, attese dopo il weekend. Questione di documenti, logistica e viaggio del giocatore. La Cremonese accoglierà un profilo giovane, ma già dotato di struttura fisica, intensità e un buon bagaglio tecnico.

Il futuro di Bondo

A Cremona avrà la possibilità di giocare con continuità, crescere e trovare quello spazio che al Milan di Massimiliano Allegri oggi manca. Per i grigiorossi si tratta di un rinforzo a basso rischio ma ad alto potenziale. Per Bondo invece, di una tappa chiave nel proprio percorso di maturazione. A 21 anni, servono minuti veri e la squadra neopromossa dalla Serie B può essere il trampolino giusto per farsi notare con forza. Il Milan, però, crede ancora nel giocatore e vuole seguirlo da vicino durante la prossima stagione di Serie A. Prestito secco dunque, nessun diritto né obbligo: segnale chiaro. La fiducia da parte dei rossoneri resta, ma adesso tocca al campo.