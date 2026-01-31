Milan, c’è l’accordo col Verona per Cissé: PSV beffato

Il Milan trova l'accordo con l'Hellas Verona per Alphadjo Cissé: operazione da 8 milioni. Resterà al Catanzaro fino al termine della stagione

È vero che in questo momento, per quanto riguarda il mercato del Milan, grande concentrazione è riservata all’acquisto di Mateta, che sarebbe il grande colpo di questa campagna acquisti invernale. Ma c’è anche un altro affare che il Milan sta mettendo a segno: si tratta di un interessantissimo acquisto in prospettiva, Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona e attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B.

Il Milan guarda al futuro

Le grandi potenzialità di questo giocatore hanno spinto il Milan ad intervenire con decisione per strapparlo alla concorrenza del PSV, che fino all’inserimento del club rossonero aveva praticamente in mano il giocatore. Il Milan, nel giro di un giorno, ha trovato il sì di Cissé e, come poco fa da Gianluca Di Marzio, pure l’accordo con l’Hellas Verona.

Il Milan dovrebbe versare all’Hellas circa 8 milioni di euro e il giocatore rimarrebbe al Catanzaro fino al termine della stagione. Cissé, in questa stagione di Serie B, ha finora segnato 6 reti in 21 presenze ed è anche nel giro delle formazioni Under della nostra Nazionale.

Il Milan piazza quindi un colpo in prospettiva, frutto di scouting e attenta programmazione, che dimostra che l’attenzione non è rivolta solo al presente ma anche al futuro.