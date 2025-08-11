Milan, accordo totale per De Winter: i dettagli della trattativa

Dopo aver raggiunto un'intesa con il difensore stesso, il Milan ha trovato l'accordo anche con il Genoa per la cessione di Koni De Winter

Il Milan muove un tassello importante nel proprio scacchiere difensivo, con un’operazione che conferma la volontà del club di costruire una squadra solida e concreta. Dopo giorni di voci e trattative, la strada per Koni De Winter è ormai libera e il traguardo è a un passo. L’accordo verbale con il Genoa è stato raggiunto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, secondo quanto riportato da Matteo Moretto. Non si tratta di un colpo qualsiasi, ma di un acquisto strategico su un difensore giovane, duttile e già rodato in Serie A, capace di garantire affidabilità immediata e prospettiva di crescita. De Winter, classe 2002, ha saputo imporsi con la maglia rossoblù grazie a fisicità, letture difensive e una sorprendente personalità, caratteristiche che hanno convinto il Milan a puntare forte su di lui. Il belga non è solo un marcatore attento, ma anche un interprete moderno del ruolo, capace di adattarsi sia al centro della difesa che come braccetto.

Le prossime ore

Gli ultimi dettagli burocratici sono in via di definizione e, una volta completati, arriverà il via libera per le visite mediche, passo decisivo verso l’ufficialità. Per Massimiliano Allegri sarà un rinforzo prezioso, in grado di dare profondità alla rosa e offrire nuove soluzioni tattiche. L’operazione conferma anche la linea societaria, che punta su profili giovani con esperienza in campionato e margini di crescita. Con De Winter il Milan si assicura un elemento che unisce presente e futuro. L’investimento rappresenta un segnale forte alla concorrenza e un messaggio di fiducia al tecnico. L’attesa ora si sposta sulle immagini delle visite mediche e sulla firma, momento che sancirà l’inizio ufficiale dell’avventura rossonera del difensore.