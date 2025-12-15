Il Milan sogna di nuovo Vlahovic: opzione parametro zero a giugno

Il Milan torna a pensare a Vlahovic: dalla Spagna spunta l’ipotesi parametro zero a giugno. Ostacoli ingaggio e commissioni, ma pista aperta.

La notizia arriva dalla Spagna e avrebbe del clamoroso in ottica Milan. Secondo il quotidiano Diario Sport, infatti, i rossoneri sarebbero in pole per aggiudicarsi Dusan Vlahovic a parametro zero a giugno, considerando che il suo attuale contratto con la Juventus scadrà nel giugno 2026.

Vlahovic è stato un vero e proprio tormentone di mercato per il Milan nell’ultima sessione estiva. Era lui il profilo richiesto da Massimiliano Allegri per l’attacco, ma per vari motivi, soprattutto legati all’ingaggio del serbo, non si è riusciti a concretizzare nulla e l’attaccante è rimasto alla Juventus.

Vlahovic, pista complicata ma non impossibile

Attualmente Vlahovic è infortunato e si tratta anche di un problema piuttosto serio, visto che il suo rientro in campo è previsto tra oltre tre mesi. Per questo motivo è un nome che nessuno sta trattando in ottica gennaio, dato che la sua stagione è fortemente compromessa. Discorso diverso, invece, per la prossima, nella quale avrà diverse offerte. Sempre dalla Spagna viene fatto anche il nome del Barcellona tra le pretendenti, come possibile dopo Lewandowski.

La notizia proveniente dalla Spagna però, al momento è priva di grossi riscontri e si preannuncia difficilissima per il Milan. La sensazione è che se fino a poco tempo fa Vlahovic era l’obiettivo numero uno del Milan, non possa aver smesso di interessare da un anno all’altro. Un tentativo per prenderlo a zero il Milan potrebbe anche farlo, ma è giusto restare cauti. Il nodo principale resta l’ingaggio: il Milan ha un tetto stipendi piuttosto rigido, sui 6 milioni, che al limite potrebbe essere alzato a 7. Vlahovic alla Juventus percepisce una cifra astronomica, circa 12 milioni. Inoltre, nei trasferimenti a parametro zero, entrano spesso in gioco commissioni elevate per gli agenti, giochi al rialzo che il Milan in questi anni ha dimostrato di non voler fare.

Per questi motivi, la pista resta complicata, ma non del tutto da escludere: la volontà di Vlahovic di vestire il rossonero e ritrovare Allegri potrebbe anche alla fine fare la differenza.