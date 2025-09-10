Masala: “In avanti si darà per forza spazio a Nkunku”

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Andrea Masala ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan e a Nkunku:
“I rossoneri hanno il teorico vantaggio di non avere l’assillo delle coppe Europee, che invece avrebbero volentieri affrontato, viste le loro tradizioni. A metà settembre, in attesa del ritorno dell’infortunato Jashari, si ripresentano con Rabiot: l’ex juventino prova a rilanciarsi in Italia, nel progetto di Max viene visto come un incursore in più, oltre che un valido puntello a centrocampo. In avanti si darà per forza spazio a Nkunku, non proprio la prima punta che tanto sarebbe servita”.