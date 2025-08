Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato di Dusan Vlahovic, obiettivo del Milan

Per il Milan la soluzione giusta sarebbe Vlahovic?:

“La Juve è ferma e il problema Vlahovic la sua incatenando rendendola inoperosa. È un braccio di ferro. Il ragazzo vorrebbe andare via a costo zero, la Juve vorrebbe monetizzare. È un 2000, ha tanto da dare. Sarebbe un bel rinforzo per il Milan”.