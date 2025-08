Milan-Nunez: solo un sondaggio, per ora nessuna trattativa

Darwin Nunez non è un obiettivo concreto del Milan: solo un sondaggio e costi altissimi. Pedullà: l’unica pista viva resta Vlahovic.

Intervenuto sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Milan per quanto riguarda il reparto offensivo, soffermandosi in particolare sulla situazione legata a Darwin Nunez.

Costi fuori portata per Nunez

Secondo Pedullà, il Milan si sarebbe limitato a chiedere informazioni sull’attaccante uruguaiano classe ’99, ma al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso. I costi per arrivare al giocatore sarebbero infatti praticamente insostenibili: si parla di almeno 55 milioni di euro più 6-7 di bonus solo per iniziare a discutere col Liverpool.

Secondo il giornalista, se il club rossonero avesse voluto realmente tentare il colpo Nunez, avrebbe dovuto muoversi prima e con strategie differenti.

Sul giocatore c’è anche l’interesse concreto dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma Nunez – al momento – preferirebbe aspettare un’offerta proveniente dall’Europa.

Sempre secondo Pedullà, al di là dei tanti nomi accostati in queste settimane all’attacco del Milan, l’unica pista davvero viva resterebbe quella che porta a Vlahovic: “L’unico nome che il Milan ha veramente in testa da circa un paio di mesi”.