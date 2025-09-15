Marchegiani: “Gimenez va sostenuto meglio, così è difficile”

Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in cui ha parlato dell'attaccante rossonero Gimenez

Luca Marchegiani ha parlato al Club di Sky Sport 24 in merito alla prestazione complicata di Santiago Gimenez contro il Bologna:

“Il Milan ha affrontato un avversario forte, passo in avanti per i rossoneri. Il Milan ha avuto difficoltà ma anche rispetto per il Bologna: ha saputo capire uno era il momento di aspettare nella metà campo, perché poi ha i giocatori in grado di inventare e risolverla. Tanti centrocampisti a protezione di Modric. Gimenez, che non ha fatto una buona partita, va sostenuto meglio: così è un po’ difficile”.