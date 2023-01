Milan, Maldini a capofitto su Rafael Leao (e non solo)

Maldini punta alto. Se Leao non rinnova pronti 3 nomi. E il preferito di Stefano Pioli resta il marocchino Hakim Ziyech ora al Chelsea

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini-in vista della ripartenza- in ritiro a Dubai aveva affermato: "Dovremo essere pronti, ci aspettano sei mesi intensi. Abbiamo quattro competizioni e dobbiamo affrontarle da Milan, ovvero puntando a vincere. Lo scudetto ha chiuso un progetto triennale, ma non basta perché questo club deve essere ambizioso. Sono orgoglioso di vedere Giroud e Theo in finale al Mondiale: Hernandezè unico, può ancora migliorare". Ed ha proseguito così: "La squadra sta abbastanza bene. Giocheremo tante partite ravvicinate, ripeteremo la prima parte di stagione...".

Le ambizioni di Maldini, le conosciamo ormai. Il direttore tecnico del Milan vuole portare i rossoneri ad altissimi livelli. Certo è che questo va fatto calibrando bene gli investimenti. In ottica di mercato l'obiettivo principale al momento è quello di trattenere il talento portoghese Leao. Il Milan ha alzato l'offerta per il rinnovo: 7 milioni di euro a stagione più bonus. Tuttavia -anche complice la vetrina del Mondiale- arrivano anche proposte più succulente da altri top club. In Inghilterra ad esempio Chelsea e Manchester City sarebbero pronti ad affondare il colpo con offerte che sfiorano anche i 120 milioni di euro. E si pensa anche al mercato estivo già da ora.

A gennaio non ci aspettiamo manovre in entrata, a meno di colpi di scena improvvisi. E si guarda già a lungo termine per prepararsi al meglio alla stagione 2023/24. Paolo Maldini ha una serie di nomi sul comodino: il giocatore del Salisburgo Noah Okafor, il marocchino Hakim Ziyech e il francese Randal Kolo Muani. Per quest'ultimo - attualmente all'Eintracht Francoforte- è stato valutato circa 35 milioni di euro. La cifra al momento non è alla portata della società rossonera, ma chissà che per giugno cambi qualcosa. Nel frattempo il sogno di Stefano Pioli resta il giocatore del Chelsea che ha strappato fragorosi applausi al Mondiale. Ad Okafor ci si penserà seriamente solo se Leao dovesse dire addio.