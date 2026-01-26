Maignan sul rigore: “Che deve fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio?”

Maignan polemico sul rigore concesso alla Roma: le parole del capitano rossonero dopo il pareggio dell’Olimpico e l’analisi dell’episodio.

Intervenuto nel post partita di Roma-Milan, il portiere e capitano rossonero Mike Maignan ha commentato il pareggio ottenuto ed ha espresso tutto il suo scetticismo sul rigore assegnato contro i rossoneri. Ecco cosa ha detto ai microfoni di DAZN.

Le parole di Maignan

“Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile, lo sapevamo, soprattutto in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato non aver chiuso la partita per portarci a casa il risultato”.

Sul rigore:

“Cosa doveva fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic…”.

Tra regolamento e interpretazione

Nonostante i dubbi del portiere, i vari moviolisti che hanno analizzato l’episodio hanno spiegato come, da regolamento, si tratti di un rigore assegnabile. Detto questo, ad una distanza così ravvicinata Bartesaghi avrebbe potuto fare ben poco, e le parole di Maignan trovano comunque una loro logica.

Ci sta anche che, con la delusione di essere stati raggiunti nel momento migliore della partita, il capitano rossonero si sia espresso in maniera così netta. Maignan che, tra l’altro, anche ieri sera è stato autore di più di un intervento salva risultato e che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo di contratto con il Milan.