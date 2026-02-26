Maignan, retroscena di mercato: la Juve aveva provato lo scippo

Moretto riporta un retroscena sul rinnovo di Maignan col Milan: la Juventus aveva provato ad inserirsi offrendo uno stipendio più alto.

Fortunatamente non c’è più un caso Mike Maignan già da qualche settimana: il portiere francese ha rinnovato il suo contratto col Milan, mettendo fine ad una telenovela durata mesi e mesi. Ricordiamolo, Maignan ha firmato un prolungamento di contratto col club rossonero fino al 2030, con opzione fino al 2031, a 5 milioni più 2 di bonus.

Il tentativo della Juve e la scelta di Maignan

Ma c’è un retroscena interessante portato alla luce da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in questi giorni, che riguarda la conferma di un rumour circolato a lungo: quello relativo alla Juventus, che era in agguato per accaparrarsi Maignan qualora non avesse rinnovato con i rossoneri, offrendo anche qualcosa in più rispetto al contratto attuale col Milan. Ecco un estratto delle parole di Moretto su questo tema:

“Un retroscena. Confermo di come tra novembre e dicembre la Juventus avesse contattato Mike Maignan e avesse messo sul piatto la possibilità di guadagnare un certo stipendio, che era simile, di poco superiore, rispetto a quello che guadagna nel Milan dopo il recente rinnovo. La Juventus ha chiamato l’entourage di Maignan, ha chiesto a Maignan di potersi sedere con lui per parlare di un futuro insieme. Maignan però in quel momento lì ha preso tempo, dicendo chiaramente che la sua priorità era il Milan. Ha fatto capire alla Juventus che le loro strade non si sarebbero potute incontrare. Poi tutti sappiamo com’è andata a finire”.