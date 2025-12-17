Milan, Maignan: “Siamo più di una squadra, siamo una famiglia”

Mike Maignan parla alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: "Oggi non penso al mio futuro, siamo focalizzati sulla partita"

Insieme a mister Allegri, in vista del match di domani sera di Supercoppa Italiana in cui il Milan affronterà il Napoli, è intervenuto in conferenza anche capitan Mike Maignan. Il portiere rossonero ha risposto ad alcune domande fatte dai giornalisti presenti. Ecco un estratto.

Le parole di Maignan in conferenza

“L’anno scorso abbiamo vinto ma è passato. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani sera che è la più importante. Vogliamo fare un buon risultato, dobbiamo lavorare bene oggi per arrivare in buona forma domani”.

Su che cosa è cambiato rispetto all’anno scorso:

“Vincere l’anno scorso è stato bello ma quest’anno è un’altra stagione. I risultati sono anche migliori. Come hanno detto i miei compagni quest’anno siamo più di una squadra, siamo una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister e il suo staff hanno portato serenità e un altro modo di lavorare. Continuiamo così e cerchiamo di migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Pensiamo a quello che ci aspetterà domani sera”.

Sulla scadenza di contratto vicina e sul futuro:

“La cosa più importante è il lavoro che devo fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare ma questa cosa non deve distrarmi, io devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso al mio futuro perché abbiamo una partita molto vicina, dovrò dare il massimo domani sera e vedremo cosa succederà dopo”.

Sul giocare anche quest’anno a Riyadh:

“È qualcosa di diverso. Siamo focalizzati su questa partita, non penso che dobbiamo ascoltare quello che succede nello stadio, dobbiamo pensare a fare il nostro calcio e a fare quello che dice il mister. Sarà sicuramente una partita bella, l’ho vissuto l’anno scorso. Ci sono tifosi appassionati. Dobbiamo dare il massimo, è la cosa più importante”.

Un messaggio ai tifosi rossoneri in Arabia:

“Ringrazio tutti i tifosi milanisti, possiamo dare il massimo per voi che siete qua per noi”.

Sul rapporto con il preparatore dei portieri Filippi:

“Con Filippi mi trovo bene, mi ha portato tanta serenità nel lavorare. Ha molta esperienza, è freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni con gli altri, ma con lui mi trovo bene, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione”.