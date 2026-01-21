Maicon: “L’Inter vincerà il campionato, la rosa del Milan è inferiore”

L'ex nerazzurro Maicon parla della lotta scudetto: Inter nettamente favorita su Milan e Napoli. Parole anche su cosa è cambiato nel calcio.

L’ex terzino dell’Inter, Maicon, uno dei protagonisti del Triplete nerazzurro, ha recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano la Repubblica. Nel corso della chiacchierata il brasiliano ha parlato non solo di Inter, ma anche del duello in vetta alla classifica, entrando inevitabilmente anche nel merito del Milan. Secondo Maicon, infatti, i rossoneri non avrebbero una rosa all’altezza per competere con la squadra di Chivu nella corsa allo scudetto. Di seguito le sue parole.

Le parole di Maicon

Sulla lotta scudetto:

“Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo. Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l’Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. Lo spero”.

Sul cambiamento del calcio italiano:

“Non ci sono più l’Inter di Maicon o il Milan di Kakà. I giocatori sono cambiati. Ora servono fisico, muscoli e corsa. Talento e qualità non sono più ricercati”.