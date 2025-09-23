LIVE| Milan-Lecce 2-0: entra in campo anche Pulisic
Home > News Milan

LIVE| Milan-Lecce 2-0: entra in campo anche Pulisic

Stefania Palminteri
milano
23 Settembre, 20:45
Il Milan è pronto a scendere in campo per affrontare il Lecce nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Segui il live con noi

60′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e Nkunku, entrano Athekame e Pulisic

57′- Cambio per il Lecce: esce Tete Morente, entra Gallo

56′- Ci prova anche Saelemaekers! Servito da Loftus Cheek sulla corsa, il belga conclude in porta ma il portiere del Lecce si fa trovare pronto e respinge a due mani.

51′- Rete incredibile di Nkunku!!! Sugli sviluppi di un corner, Nkunku raccoglie una palla di Saelemaekers e conclude al volo con una semirovesciata perfetta che non lascia scampo al portiere del Lecce!

48′- Occasione per Nkunku! Ottimo scambio tra Fofana e Nkunku, con l’attaccante che conclude da dentro l’area un po’ defilato sulla sinistra ma non trova la porta, il tiro finisce alto.

46′Altro palo per il Milan!! Loftus-Cheek si gira in area e lascia partire un tiro angolato che scheggia il secondo palo!

46′- Inizia il secondo tempo

Cambi anche per il Lecce: escono Kaba e Helgason, entrano Pierotti e Gorter

Cambio per il Milan all’intervallo: esce Ricci, entra Fofana

45’+2′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45′- Saranno 2 i minuti di recupero

41′- Loftus-Cheek prova la botta da fuori, palla di poco a lato

35′- Cartellino giallo per Samuele Ricci

30′- TRAVERSA DI RABIOT!!: Fotocopia del gol di Giimenez, solo che stavolta dal lato di Saelemaekers con Rabiot che arriva in scivolata sul pallone, traversa piena

22′- Cambio nel Lecce: fuori N’Dri, dentro Gaspar

20′- GOL DEL MILAN!!!!!GIMENEZ 1-0!!!!!!!: palla lunga per Bartesaghi che prima la fa rimbalzare, poi al volo la mette in mezzo dove arriva Gimenez che tutto solo davanti la porta insacca, Milan avanti

17′- CAMBIA IL COLORE DEL CARTELLINO: l’arbitro viene richiamato dal VAR e successivamente cambia la decisione sul cartellino di Siebert. Rosso per lui e Lecce in 10 uomini

16′- Cartellino giallo per Siebert per un fallo al limite dell’area su Nkunku

10′- PALO DEL MILAN!!!: pallone crossato in mezzo che finisce sul secondo palo dove arriva Nkunku, ma a tu per tu con lo specchio della porta colpisce clamorosamente il legno

9′-MILAN INFUOCATO; CHE OCCASIONE: Loftus-Cheek mette con un filtrante Rabiot in corsa verso la porta, tiro potente che però il portiere del Lecce disinnesca con un grande intervento

5′- ALTRA OCCASIONE MILAN: sempre Gimenez che viene messo, con un cross dalla sinistra da parte di Bartesaghi, nelle condizioni di battere a rete da rimorchio, palla però che finisce alta a pochi passi dalla porta

2′- SUBITO OCCASIONISSIMA MILAN: Saelemaekers imbuca nel corridoio Gimenez che a tu per tu Fruchtl prova uno scavino respinto, la palla però resta li e Loftus-Cheek tira a botta sicura, salva sulla riga Gabriel

1′- INIZIA IL MATCH!

CI SIAMO! A breve ci sarà il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il Milan in casa contro il Lecce, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Segui la cronaca live del match con noi!

Leggi anche

Stefania Palminteri · 23 Settembre, 20:50
Pre partita, Landucci: “Nessuna partita è facile, dovremo sudare”
Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre partita del match tra Milan e Lecce di Coppa Italia
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:40
Pre partita, De Winter: “Questa è una partita che dobbiamo vincere”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:00
Milan-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 16:30
Braida: “Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 15:30
Sacchi: “Il Milan deve dare continuità a questo percorso”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 14:30
Trevisani: “Continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore”
Edoardo Pettinelli - 23 Settembre, 13:35
Milan-Lecce, Francesco Camarda torna a San Siro da avversario
x