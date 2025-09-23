LIVE| Milan-Lecce 2-0: entra in campo anche Pulisic

60′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e Nkunku, entrano Athekame e Pulisic
57′- Cambio per il Lecce: esce Tete Morente, entra Gallo
56′- Ci prova anche Saelemaekers! Servito da Loftus Cheek sulla corsa, il belga conclude in porta ma il portiere del Lecce si fa trovare pronto e respinge a due mani.
51′- Rete incredibile di Nkunku!!! Sugli sviluppi di un corner, Nkunku raccoglie una palla di Saelemaekers e conclude al volo con una semirovesciata perfetta che non lascia scampo al portiere del Lecce!
48′- Occasione per Nkunku! Ottimo scambio tra Fofana e Nkunku, con l’attaccante che conclude da dentro l’area un po’ defilato sulla sinistra ma non trova la porta, il tiro finisce alto.
46′–Altro palo per il Milan!! Loftus-Cheek si gira in area e lascia partire un tiro angolato che scheggia il secondo palo!
46′- Inizia il secondo tempo
Cambi anche per il Lecce: escono Kaba e Helgason, entrano Pierotti e Gorter
Cambio per il Milan all’intervallo: esce Ricci, entra Fofana
45’+2′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO
45′- Saranno 2 i minuti di recupero
41′- Loftus-Cheek prova la botta da fuori, palla di poco a lato
35′- Cartellino giallo per Samuele Ricci
30′- TRAVERSA DI RABIOT!!: Fotocopia del gol di Giimenez, solo che stavolta dal lato di Saelemaekers con Rabiot che arriva in scivolata sul pallone, traversa piena
22′- Cambio nel Lecce: fuori N’Dri, dentro Gaspar
20′- GOL DEL MILAN!!!!!GIMENEZ 1-0!!!!!!!: palla lunga per Bartesaghi che prima la fa rimbalzare, poi al volo la mette in mezzo dove arriva Gimenez che tutto solo davanti la porta insacca, Milan avanti
17′- CAMBIA IL COLORE DEL CARTELLINO: l’arbitro viene richiamato dal VAR e successivamente cambia la decisione sul cartellino di Siebert. Rosso per lui e Lecce in 10 uomini
16′- Cartellino giallo per Siebert per un fallo al limite dell’area su Nkunku
10′- PALO DEL MILAN!!!: pallone crossato in mezzo che finisce sul secondo palo dove arriva Nkunku, ma a tu per tu con lo specchio della porta colpisce clamorosamente il legno
9′-MILAN INFUOCATO; CHE OCCASIONE: Loftus-Cheek mette con un filtrante Rabiot in corsa verso la porta, tiro potente che però il portiere del Lecce disinnesca con un grande intervento
5′- ALTRA OCCASIONE MILAN: sempre Gimenez che viene messo, con un cross dalla sinistra da parte di Bartesaghi, nelle condizioni di battere a rete da rimorchio, palla però che finisce alta a pochi passi dalla porta
2′- SUBITO OCCASIONISSIMA MILAN: Saelemaekers imbuca nel corridoio Gimenez che a tu per tu Fruchtl prova uno scavino respinto, la palla però resta li e Loftus-Cheek tira a botta sicura, salva sulla riga Gabriel
1′- INIZIA IL MATCH!
– CI SIAMO! A breve ci sarà il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il Milan in casa contro il Lecce, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Segui la cronaca live del match con noi!