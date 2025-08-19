L’ex dt su Athekame: “Un terzino di grande gamba e intensità”

Alexandre Da Costa, direttore tecnico del Meyrin, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera in cui ha parlato di Zachary Athekame

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Alexandre Da Costa, direttore tecnico del Meyrin, club in cui ha giocato Zachary Athekame, ha parlato a Radio Rossonera in merito al nuovo terzino rossonero:

“Athekame è un terzino di grande gamba e intensità, è molto atletico e bravo a giocare in avanti soprattutto nelle squadre che giocano con il pallone tra i piedi e mantengono il possesso, piuttosto che difendersi dietro. Il Milan per questo potrebbe essere la scelta giusta per lui. Ovviamente è ancora giovane e deve migliorare, in Italia avrà la possibilità di crescere ulteriormente in fase difensiva e a livello tattico”.