Leeds-Milan 1-1. Gimenez: "Allegri ci chiede intensità"
Edoardo Benedetti
Milano
9 Agosto, 18:25
Santiago Gimenez
Leeds-Milan 1-1: le parole di Gimenez dopo il gol in amichevole. Il messicano parla di Allegri e degli obiettivi del nuovo Milan.

Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Leeds United-Milan, amichevole terminata 1-1 all’Aviva Stadium di Dublino. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante messicano, autore del gol del momentaneo vantaggio del Milan:

“Appena rientrato dalle vacanze, per un attaccante la cosa migliore è subito segnare. Abbiamo fatto una buona prestazione e in questi giorni ci siamo allenati molto, anche con doppie sedute. Oggi abbiamo onorato questa maglia. L’atmosfera a Dublino è stata incredibile: 50mila persone a tifare, questo è il calcio. Chelsea? È un passaggio della preparazione. Allegri ci chiede intensità e vuole che arriviamo pronti all’inizio della stagione. Domani avremo un altro test. Niente Europa il prossimo anno? La scorsa stagione è stata molto negativa, ma ora siamo un Milan nuovo: vogliamo vincere trofei e riportare il club dove deve stare.”

Un segnale forte alla prima uscita

Gimenez, appena rientrato dalle vacanze e già in gol alla prima amichevole, manda un messaggio chiaro in vista della prossima stagione. Il Milan acquisterà anche un altro attaccante, ma lui è già sul pezzo e punta a essere protagonista per tutto l’anno.

