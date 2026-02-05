Jimenez, il Bournemouth lo riscatta: ecco quanto incassa il Milan

Il Bournemouth riscatterà Alex Jimenez dopo una buona prima parte di stagione in Premier: Il Milan si spartirà il totale col Real Madrid.

La buona prima parte di stagione disputata in Premier League col Bournemouth ha fatto sì che il terzino spagnolo classe 2005 verrà riscattato. Attualmente Alex Jimenez è in prestito al Bournemouth proprio dal Milan, con un obbligo di riscatto condizionato alle presenze del giocatore.

Tuttavia è già noto da qualche giorno il fatto che il club inglese abbia già deciso: Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo e firmerà un contratto fino a giugno 2031.

Un incasso a metà col Real Madrid

Ma quanto incasserà il Milan? La cifra fissata per il riscatto è di circa 20 milioni, più circa 5 di bonus. Di questi 20 milioni di parte fissa, però, i rossoneri ne incasseranno solo 10, dato che il restante 50% spetta al Real Madrid, club in cui Jimenez è cresciuto e che si era riservato una percentuale nel momento della cessione al Milan.

Resta un po’ di rimpianto per il Milan perché il giocatore era chiaro che le qualità le avesse, l’unica cosa è che era un po’ indisciplinato. In estate Allegri lo escluse dalla tournée dopo i ripetuti ritardi agli allenamenti e alla fine fu questo uno dei motivi che portò alla sua cessione. Almeno il Milan si consolerà incassando questi 10 milioni da poter reinvestire sul mercato.