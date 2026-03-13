Verso Lazio-Milan, la probabile rossonera: due dubbi da sciogliere

La probabile formazione rossonera in vista di Lazio-Milan, due ballottaggi ancora aperti: Estupinan-Bartesaghi e Ricci-Jashari.

Mancano due giorni alla sfida di campionato tra Lazio e Milan, con calcio d’inizio domenica alle 20.45. Vediamo ora quelle che possono essere le possibili scelte di Allegri in vista della gara.

Le possibili scelte di Allegri

Partendo dalla difesa, possiamo dare per certa la conferma del trio difensivo visto contro l’Inter, quello formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. Gabbia dovrà stare fuori circa un mese e, di conseguenza, dietro Allegri ha gli uomini contati: qualora ci dovessero essere delle indisponibilità sarà costretto ad affidarsi al giovane Odogu.

Passando al centrocampo, ci sarà Saelemaekers a tutta fascia sulla destra, confermato. A sinistra invece c’è il primo ballottaggio di giornata, quello tra un ritrovato Estupinan e il rientrante Bartesaghi. La sensazione è che la scelta verrà sciolta abbastanza all’ultimo.

Davanti alla difesa confermato Modric, mentre come mezzala destra dovrebbe esserci ancora Fofana, quasi sicuramente. L’altro ballottaggio è sulla mezzala sinistra, dato che non ci sarà Rabiot per squalifica: Allegri dovrà scegliere uno tra Ricci e Jashari. Ricordiamo che Loftus-Cheek sarà indisponibile ancora per circa un mese.

Davanti Allegri ha diverse opzioni, ma pensiamo che almeno inizialmente possa affidarsi ancora alla coppia Pulisic–Leao, quella che possiamo definire la titolare. Dalla panchina pronti Nkunku e Fullkrug. Da capire invece se sarà convocato Santi Gimenez, rientrato ad inizio settimana dopo il lunghissimo stop.