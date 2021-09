Kluivert: “Ibra è il più bravo di tutti, ma l’importante però…”

Ecco l'intervista de La Gazzetta dello Sport all'ex giocatore del Milan Patrick Kluivert

L'ex giocatore del Milan Patrick Kluivert, dopo aver ricevuto il Premio Fair Play Menarini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Una chiacchierata particolare per l'olandese ex Ajax, Barcellona e Sampdoria che si è svolta a tavola, un terreno per lui molto particolare perché vegetariano. E la chiacchierata è iniziata proprio partendo dalla tavola fino ad arrivare a toccare il pallone: dal Milan, al suo futuro, ai nuovi olandesi che sono arrivati in Italia e anche sul figlio ex giocatore della Roma in prestito al Nizza. Ecco le parole dell'ex Milan che vanta in bacheca anche una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale vinte con l'Ajax: