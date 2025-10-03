Juventus-Milan, Matri: “Il Milan ha solidità dentro e fuori dal campo”

Alessandro Matri commenta il big match Juventus-Milan: equilibrio in campo, il ruolo di Allegri e le prestazioni dei singoli.

In vista di Juventus-Milan, Alessandro Matri ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, portando la sua esperienza da ex attaccante che ha vestito entrambe le maglie. Matri ha commentato il momento delle due squadre, le possibili scelte tattiche dei tecnici e si è infine soffermato anche su alcuni singoli rossoneri, offrendo la sua visione e quello che si aspetta che accadrà nel big match di domenica sera.

Le parole di Matri sulla sfida e sui rossoneri

“Mi aspetto una partita equilibrata, anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi. Sono due squadre che in estate si sono rinforzate e che stanno bene anche se i rossoneri hanno trovato certezze più in fretta: mi sembra che abbiano una bella idea di gioco e contro il Napoli, in inferiorità numerica hanno mostrato solidità difensiva e capacità di soffrire“.

Su Max Allegri:

“Al di là della stima che ho per lui, credo che la società abbia trovato l’allenatore giusto per valorizzare e far rendere i giocatori della rosa. Non parlo di Leao, Pulisic o di grandi acquisti come Rabiot e Modric, ma di tutto il gruppo. Con Allegri e Tare, il Milan ha una solidità notevole dentro e fuori dal campo. Mi aspettavo che iniziasse forte, ma come risultati è andato al di sopra di ogni previsione grazie alla solidità difensiva già trovata“.

Su Christian Pulisic:

“Mi ha impressionato la sua prova contro il Napoli, soprattutto l’accelerazione che ha portato all’assist dell’1-0. Pulisic sta vivendo un inizio di stagione super e sta confermando quello che ha fatto nelle ultime due stagioni“.

Su Santi Gimenez:

“Il messicano è un finalizzatore e in carriera ha mostrato di saper segnare. Magari non ha grandi doti nel legare il gioco e in questo momento forse non è sereno al massimo, ma se gli capita l’occasione giusta… Mi sembra che Allegri abbia fiducia in lui“.

Su Rafa Leao:

“Può dare imprevedibilità e superiorità numerica. Giocando da centravanti uscirà dalla sua comfort zone a sinistra e nel calcio di Allegri farà bene. Ci vorrà un po’ di tempo perché non ha avuto un infortunio banale“.