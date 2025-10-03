Juve-Milan è anche la sfida degli ex e degli intrecci di mercato

Milan-Juve tra ex e intrecci di mercato: Allegri, Rabiot, Kalulu e altri protagonisti della sfida, più il tormentone Vlahovic.

Domenica sera andrà in scena uno dei più grandi classici del calcio italiano: Juventus contro Milan, due squadre forti e pronte ad offrirci una partita combattuta, ma speriamo anche un bello spettacolo. Ma oltre alla sfida sul campo, è interessante analizzare tutti gli ex che saranno protagonisti del match.

Gli ex in campo in Juve-Milan

Il primo nome che subito viene in mente è l’attuale mister rossonero Massimiliano Allegri, che alla Juve ha allenato per otto stagioni, vincendo 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e disputando 2 finali di Champions League, non uno qualunque dalle parti di Torino.

Tra i giocatori, ci saranno due ex per parte e molto probabilmente partiranno tutti titolari. In campo con il Milan gli ci saranno Adrien Rabiot e Koni De Winter, mentre dalla parte juventina gli ex rossoneri saranno Pierre Kalulu e Manuel Locatelli. Tra questi spiccano soprattutto Rabiot e Kalulu: il centrocampista francese ha trascorso quattro anni importanti alla Juve, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, mentre Kalulu i tifosi del Milan lo ricordano come uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto rossonero, nella stagione 2021-2022.

Non mancano poi gli intrecci di mercato che spesso caratterizzano Milan e Juve, come il tormentone dell’estate: Vlahovic, accostato insistentemente per mesi al Milan ma alla fine rimasto alla Juventus. Insomma, tra ex allenatore, quattro ex giocatori in campo e il possibile rimpianto Vlahovic, domenica ne vedremo delle belle.