Juve-Milan, le probabili formazioni della sfida di stasera: le scelte di Tudor e Allegri, con i possibili titolari delle due squadre

Juve-Milan è in programma stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. In vista del match, i due allenatori dovrebbero aver sciolto già nelle rispettive rifiniture, tra ieri sera e stamattina, gli ultimi dubbi di formazione.

Per il Milan recupera Tomori e viene scelto Bartesaghi dall’inizio per sostituire Estupinan. Per il resto confermati i soliti: Leao e Nkunku dovrebbero partire dalla panchina. Per la Juve, invece, non ce la dovrebbero fare né Bremer né Thuram a giocare dall’inizio; al loro posto Rugani e McKennie.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) – All. Tudor

Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David

Milan (3-5-2) – All. Allegri

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic