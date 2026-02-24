Jimenez: “Non ho rimpianti, sarò sempre grato al Milan”

Alex Jimenez torna a parlare dell’esperienza al Milan: parole di grande gratitudine verso il club rossonero nell'intervista rilasciata ad As.

L’ex terzino rossonero Alex Jimenez, da poco riscattato ufficialmente dal Bournemouth, è tornato a parlare del Milan in una recente intervista rilasciata al portale spagnolo AS. Alla domanda relativa all’addio al Real Madrid si è detto per niente pentito della scelta di approdare in rossonero. Ecco un breve estratto dell’intervista.

Le parole di Jimenez tra Real Madrid e Milan

Se ha lasciato il Real Madrid troppo presto:

“Beh… considerando come sono andate le cose, direi di no. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto al Real Madrid, ma nell’ultimo anno che ho trascorso lì non ho avuto il minutaggio che secondo me meritavo. Alla fine, parlando con la mia famiglia e il mio agente abbiamo deciso che la cosa migliore fosse andare al Milan. Anche il Real Madrid era d’accordo con la mia partenza, che sarebbe potuta essere la cosa migliore per me. Credo che mi sia andata bene. Non ho rimpianti”.

Sulla scuola Real e l’esperienza al Milan:

“Al Real Madrid ho imparato tutto ciò che riguarda il calcio. Sono arrivato che ero molto piccolo, a 7 anni, e quando me ne sono andato ero già quasi un uomo. Mi hanno insegnato molte cose. Il Milan è stato un altro passo avanti per me, è stato il club che mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A. Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare a quel livello, e soprattutto un club come il Milan”.