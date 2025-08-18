Jashari dopo il debutto: “Grazie per la calorosa accoglienza”
Home > News Milan

Jashari dopo il debutto: “Grazie per la calorosa accoglienza”

Edoardo Benedetti
Milano
18 Agosto, 13:02
Ardon Jashari
Jashari debutta a San Siro con il Milan nella vittoria in Coppa Italia contro il Bari: il messaggio del centrocampista svizzero ai tifosi.

Ardon Jashari, fin qui l’acquisto più importante della campagna estiva del Milan (36 milioni spesi per prelevarlo dal Brugge), ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera. È successo ieri sera, nella vittoria per 2-0 contro il Bari, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

L’esordio e il messaggio ai tifosi

Il debutto è arrivato al 65’, quando Jashari è subentrato a Loftus-Cheek. Il centrocampista svizzero, di origini albanesi, ha poi affidato ai social le sue prime parole dopo l’esperienza a San Siro: “Prima partita a San Siro, prima vittoria. Grazie per la calorosa accoglienza”.
Ora resta da capire se Massimiliano Allegri deciderà di concedergli subito una maglia da titolare nella prima di campionato, in programma sabato 23 alle 20:45 contro la Cremonese.

