Italiano: “Contro il Milan tre punti importanti e inaspettati per la nostra classifica”

MILANO – Il Milan tra poche ore è chiamato a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia. Un altro competizione, ma oggi i ragazzi di Pioli potranno e dovranno far vedere a tutti di che pasta sono fatti. Sulla strada che porta a Danzica, sede della finale di Europa League, i rossoneri sfideranno i serbi della Stella Rossa di Belgrado, formazione allenata dall’ex interista Dejan Stankovic. Ma se i rossoneri saranno impegnati nella competizione europea, per alcune squadre oggi è la vigilia della Serie A.

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa

E’ il caso, ad esempio, di Fiorentina-Spezia che alle 18.30 di domani si affronteranno in campionato. I viola di Cesare Prandelli vengono dalla bella e convincente vittoria ai danni di un’altra formazione ligure: la Sampdoria. Mentre gli aquilotti di Vincenzo Italiano sono stati la vera rivelazione dell’ultima giornata di campionato battendo il Milan 2 a 0. Una partita a senso unico ma come ricordato da Stefano Pioli in conferenza stampa: “Credo che sarebbe stato preoccupante se avessimo giocato da Milan e avessimo perso. Ma così non è stato.”.

L’allenatore dello Spezia durante la conferenza stampa pre Fiorentina ha commentato così i tre punti guadagnati sui rossoneri. Ecco le sue parole: “Siamo reduci da tre punti importanti per la nostra classifica, tre punti che all’inizio erano inaspettati. Ce li prendiamo e ci prendiamo la prestazione che sono convinto sia nata durante la settimana, durante la preparazione della gara e la grande attenzione che ci abbiamo messo ci ha permesso di comportarci così contro la capolista, una squadra fortissima, una corazzata, la prima in classifica da inizio campionato. Siamo soddisfatti ma penso che quella preparazione lì la abbiamo fatta anche per le gare precedenti e per la partita di domani contro la Fiorentina. Per noi sono tutte partite che se non prepariamo così diventano qualcosa di impossibile da giocare“.