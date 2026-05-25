Cardinale è già a lavoro e per la panchina è già arrivato un nome gradito: Andoni Iraola come guida tecnica
Leao-Milan, addio in estate?
L’uragano Gerry Cardinale è solo all’inizio. Secondo quanto riportato dai media, la panchina del Milan sembra essere accostata ad Andoni Iraola. Guida tecnica spagnola, svincolato dopo l’esperienza in Premier League con il Bournemouth.
Dai media inglesi pare che il Milan avesse già raccolto informazioni sul tecnico settimane fa in previsione di uno scenario nefasto per i rossoneri. Le parti si sono messe in contatto, resta da capire se la trattativa andrà avanti.
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