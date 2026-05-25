Cardinale è già a lavoro e per la panchina è già arrivato un nome gradito: Andoni Iraola come guida tecnica

Lorenzo Focolari

Leao-Milan, addio in estate?

L’uragano Gerry Cardinale è solo all’inizio. Secondo quanto riportato dai media, la panchina del Milan sembra essere accostata ad Andoni Iraola. Guida tecnica spagnola, svincolato dopo l’esperienza in Premier League con il Bournemouth.

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Dai media inglesi pare che il Milan avesse già raccolto informazioni sul tecnico settimane fa in previsione di uno scenario nefasto per i rossoneri. Le parti si sono messe in contatto, resta da capire se la trattativa andrà avanti.

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