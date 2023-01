Milan, in vista di Inter-Napoli: mancheranno dei big reduci dal Mondiale

La sfida tra Inter e Napolisi avvicina e la situazione nelle infermerie delle due squadre non sono ottimali. Il Milan dovrà affrontare la Salernitana di Nicola ma è inutile dire che la gara che si terrà a San Siro al rientro sia più che interessante per Pioli. Simone Inzaghi con ogni probabilità dovrà fare a meno di due big. In primis il grande assente sarà con ogni probabilità il neo campione del Mondo Lautaro Martinez. L’argentino è stato impegnato con la sua nazionale ed ha bisogno di un fisiologico riposo per evitare brutte sorprese. Oltre a lui non ci sarà quasi sicuramente anche Marcelo Brozovic che non ha preso parte alla “finalina” contro il Marocco a causa di un affaticamento. Al massimo si parla di panchina contro gli azzurri il 4 gennaio e qualche minuto nel finale.