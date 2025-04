Inter-Milan, tifosi impazziti a fine partita: dicono che Inzaghi… / News

Il Milan strapazza l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, conquistando la finale e cancellando a Simone Inzaghi e i suoi il primo obiettivo stagionale. Una vittoria nettissima, chiarissima e pesantissima. Una goduria infinita per i tifosi rossoneri che, come è normale che sia in questi casi, hanno scatenato un vero e proprio putiferio a fine partita sul web e sui social. Nel mirino è finito proprio l'allenatore dell'Inter Inzaghi, ma anche qualcun altro. E allora, per continuare a godere ancora tutti quanti insieme, noi abbiamo raccolto i tweet più divertenti e gli sfottò più ironici e ne abbiamo fatto una carrellata, da scorrere e gustare un tweet dopo l'altro. Senza perdere tempo quindi, iniziamo subito dal primo per poi scorrerli via via tutti quanti: buon divertimento! <<<