Milan, Di Marzio: “Vi svelo il prezzo dell’affare Emerson Royal”

Gianluca Di Marzio ha annunciato in esclusiva la cifra del trasferimento, quasi concluso, di Emerson Royal, che passerà dal Milan al Flamengo

Il futuro di Emerson Royal è sempre più lontano da Milanello. Dopo giorni di sondaggi e accelerazioni improvvise, ora c’è anche il prezzo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Flamengo ha messo sul tavolo 20 milioni di euro per riportare il terzino brasiliano in patria. Una cifra importante, che avvicina sensibilmente la chiusura dell’affare. Il Milan ha accolto positivamente la proposta e le parti sono ora in dirittura d’arrivo. La trattativa procede spedita e potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il giocatore pronto a tornare in Brasile dopo le esperienze in Europa.

Trattativa in dirittura d’arrivo

Emerson Royal non è mai entrato realmente nei piani di Allegri, che ha dato il via libera alla cessione. I rossoneri vedono nei 20 milioni un’opportunità per generare una plusvalenza e reinvestire sul mercato. Il Flamengo, che ha già trovato l’accordo con il giocatore, vuole chiudere in tempi brevi per metterlo subito a disposizione dello staff tecnico. Per il Milan si tratterebbe della seconda uscita pesante dell’estate, con un incasso utile per sbloccare altri obiettivi. Ora resta solo da sistemare gli ultimi dettagli contrattuali. Ma il più sembra fatto: Emerson Royal è pronto a volare verso Rio.