Fatta per Adli all’Al-Shabab: al Milan 7 milioni

Yacine Adli lascia il Milan e passa all’Al-Shabab per 7 milioni: contratto fino al 2028 e maxi ingaggio in Arabia Saudita.

Il Milan saluta Yacine Adli: il suo passaggio a titolo definitivo in Arabia Saudita, all’Al-Shabab, è ormai cosa fatta. Dopo un’intera sessione estiva in cui la sua partenza sembrava imminente ma non si concretizzava mai, la sua cessione si è finalmente sbloccata solo negli ultimi giorni di mercato del campionato saudita, aperto fino all’11 settembre.

I dettagli dell’operazione

Il Milan incasserà circa 7 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il cui contratto con i rossoneri sarebbe scaduto nel 2026. A convincere Adli ad accettare la destinazione araba è stata probabilmente la ricchissima proposta economica: il centrocampista francese classe 2000 guadagnerà 7 milioni a stagione.

In queste ore il Adli è atteso in Medio Oriente per svolgere le visite mediche e firmare un contratto valido fino al 2028.