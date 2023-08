Il Milan a caccia degli ultimi colpi di mercato: Vediamo chi sono

Il Milan avrebbe trovato un volto per la difesa, e sembrerebbe essere quello di Andrew Omobamidele . Difensore centrale classe 2002 del Norwich . Il club di Championship (serie B inglese), chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore Irlandese cresciuto nel Norwich , piace ai rossoneri che lo vedono come sostituto di Kjaer . Difensore centrale veloce e molto potente, non manca di personalità tanto che nel maggio 2021 è stato convocato nella nazionale maggiore. Al Milan piace molto ma l'ostacolo attualmente è solo il prezzo. Il club rossonero proverà a portarlo a Milano, nel caso non si riesca ad abbassare il prezzo il club meneghino lo marcherà stretto anche dopo agosto per spuntare un prezzo migliore.

Attaccanti

Broja è uno dei due volti per l'attacco. avrebbe più margini per il club con sede in via Aldo Moro. Il Chelsea può lasciarlo partire anche in prestito. Piuttosto, c’è da decidere se scommettere su un giocatore che arriva da un infortunio al ginocchio, Broja ha mercato in Premier League. Anche se gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea potrebbero riservare ai rossoneri una corsia preferenziale nel caso in cui la trattativa dovesse prendere corpo. L'ultimo nome ma non per importanza è quello di Hugo Ekitike del Psg. Il Francese è in uscita dal club della capitale. l’ex Reims seguito dal Milan proprio prima di sbarcare sotto la Torre Eiffel è tra i giocatori che il PSG considera fuori dal progetto. Bisognerà capire se il PSG è disposto ad aprire a un prestito. Diversamente, serviranno almeno 20 milioni, cifra che al Milan non contano di investire senza prima incassare da eventuali cessioni.