Ibrahimovic, percorso inverso per Maximilian: dal Milan va all’Ajax

Maximilian Ibrahimovic lascia il Milan e passa all’Ajax. Prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla rivendita per i rossoneri.

Il figlio d’arte Maximilian Ibrahimovic proseguirà il suo percorso di crescita calcistica lontano da Milano. Siamo infatti alle battute finali per il suo trasferimento all’Ajax: manca ormai solo l’annuncio ufficiale, visto che il classe 2006 ha già sostenuto le visite mediche. Maximilian lascerà quindi il Milan, in particolare il Milan Futuro, per provare a farsi strada seguendo una delle tappe più importanti della carriera del padre Zlatan, che proprio all’Ajax si fece conoscere nel calcio che conta.

L’accordo tra Milan e Ajax è stato raggiunto con la formula del classico prestito con diritto di riscatto. Non sono ancora note le cifre esatte, ma sappiamo che il Milan si è assicurato anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita da parte del club olandese.

Il ruolo di Zlatan e i numeri col Milan Futuro

L’operazione sarebbe stata seguita direttamente dal padre, che in pochi giorni avrebbe portato il figlio a salutare il club rossonero. Maximilian ha giocato sia nel settore giovanile che nel Milan Futuro, venendo anche aggregato sporadicamente alla Prima Squadra. Proprio con il Milan Futuro ha messo insieme numeri interessanti: 5 gol e 5 assist in 18 presenze complessive.

La dinastia Ibrahimovic nel Milan però non si ferma qui: perché oltre a Zlatan in dirigenza, c’è ancora anche l’altro figlio, Vincent, classe 2008, che nel dicembre 2025 ha firmato il suo primo contratto da professionista e giocherà col Milan Futuro.