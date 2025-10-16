Ibra: “Quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai”

Ibrahimovic si racconta a This Is Me: dall’emozionante addio al calcio a San Siro al legame eterno con il Milan.

Zlatan Ibrahimovic, attuale Senior Advisor di RedBird ma soprattutto ex attaccante e leggenda del Milan, è stato ospite del programma This Is Me su Canale 5, nel quale si è raccontato. Ovviamente non poteva mancare uno spazio dedicato al Milan. Ecco un estratto delle parole di Ibra su alcuni momenti vissuti in rossonero.

Ibra: “Sarò milanista per sempre”

Tra le altre cose, Zlatan ha ripercorso il momento del suo addio al calcio, vissuto insieme a tutto il popolo rossonero a San Siro:

“È stato un giorno molto speciale. Mi avevano spiegato il programma, ma dissi che non volevo sapere nulla: doveva essere tutto spontaneo. Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho sempre vissuto di calcio, ma alla fine ho accettato. Cercavo forza nei miei ex compagni, ma piangevano tutti. Ho guardato mia moglie, anche lei piangeva. Poi i tifosi, che pure piangevano. A quel punto è uscito tutto dal cuore.”

Dal primo approdo al Milan al grande ritorno:

“Sono stato fortunato, mi hanno accolto la prima volta con felicità e poi con amore. L’ultimo scudetto vinto con il Milan è stato il più soddisfacente della mia carriera.”

Il messaggio d’amore ai colori rossoneri:

“Sarò milanista per sempre. Quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità, e la seconda volta che sono tornato solo amore.”