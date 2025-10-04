I titoli del mattino, CorSport: “Rabiot: Monsieur livello”

Ecco i titoli giornalistici che hanno aperto la giornata in vista della sfida di questo week end tra Milan e Juventus

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina su Adrien Rabiot che sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti in Juventus-Milan: “Monsieur livello”. Il francese, grande ex della sfida insieme a Massimiliano Allegri, è stato voluto fortemente in rossonero proprio dal tecnico livornese che lo ha messo subito al centro della squadra rossonera. Finora, da quando è arrivato, l’ex Marsiglia è stato sempre titolare ed è sempre rimasto in campo per 90′, a testimonianza del fatto che per l’allenatore milanista è un elemento davvero imprescindibile. “Vlahovic, il diavolo in corpo”: titola così stamattina in prima pagina Tuttosport.