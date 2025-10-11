I titoli dei giornali, Gasport: “Dilemma Leao. Rafa, serve di più”

La Gazzetta dello Sport ha esordito nella giornata di oggi con un titolo sui propri giornali riguardante Rafael Leao

La Gazzetta dello Sport oggi esordisce così sui giornali: “Dilemma Leao. Rafa, serve di più: titolare o part-time fatica ad incidere”. Il portoghese è indietro di condizione dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori, ai tifosi però non è piaciuto l’atteggiamento con cui è entrato in campo sia contro il Napoli che contro la Juventus.

L’obiettivo di Allegri è recuperare fisicamente e mentalmente Leao. Fortunatamente c’è anche una concorrenza vera per il portoghese che al momento si gioca il posto in campo con Santiago Gimenez e con Christopher Nkunku.