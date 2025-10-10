Fonseca: “Ho detto a Leao che poteva vincere il Pallone d’Oro”

L’ex allenatore del Milan Paulo Fonseca parla di Rafael Leao, sottolineando il suo potenziale e ma anche la necessità di trovare continuità

L’ex allenatore del Milan, oggi sulla panchina del Lione, Paulo Fonseca, è tornato a parlare di Rafael Leao in un’intervista concessa ai microfoni di Sportitalia. L’allenatore portoghese, che ha guidato i rossoneri nella prima parte della scorsa stagione, ha espresso parole di grande stima per il connazionale, ma ha anche evidenziato la necessità di fare quello scattino a livello mentale che può farlo diventare un grande campione.

Le parole di Fonseca su Leao

“Io non devo interferire nel momento del Milan, quello che posso dire è che le mie prime parole per Rafa sono state che poteva vincere il Pallone d’Oro, essere il miglior calciatore del mondo. Ripeto, non voglio interferire, ho lasciato tanti amici a Milano e Roma e sono club che rimarranno nel mio cuore.“

Fonseca, pur volendo restare rispettoso e in disparte e non commentare più di tanto la sua ex-squadra, ha comunque toccato un punto sensibile: il talento di Leao e cosa serve per coltivarlo:

“So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta.“