Hernanes: "Milan già in crisi? Io personalmente rispondo no"
Home > News Milan

Hernanes: “Milan già in crisi? Io personalmente rispondo no”

Lorenzo Focolari
milano
26 Agosto, 17:20
Hernanes ha commentato la sconfitta rimediata dal Milan contro la Cremonese alla prima giornata di campionato

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Hernanes ha parlato della sconfitta del Milan contro la Cremonese:

“Milan già in crisi? Io rispondo: no. Ricordiamo che Allegri carica molto nella preparazione per arrivare a marzo col serbatoio pieno di benzina, perché vuole raggiungere i suoi obiettivi. Come la Formula 1: se una scuderia in partenza carica troppo parte piano, altri che vogliono partire subito veloce riempiono meno il serbatoio e vanno più veloce. Poi quando arrivano a metà della corsa mancano di benzina e devono fare altri pit stop. Tutto sotto controllo, grande vittoria della Cremonese, grande prestazione di Modric. Mi è piaciuta più la sua prestazione che quella di De Bruyne. Erano i due nomi più attesi, alla fine è il contesto che fa la differenza: De Bruyne è arrivato in un contesto vincente, Modric in una squadra da costruire”.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 26 Agosto, 17:50
Milan: Allegri vuole Rabiot, Bennacer può entrare nella trattativa
Matteo Moretto ha analizzato la situazione relativa a quella del Milan che sembra essersi interessata a Adrien Rabiot
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 16:50
Marchegiani: “Il Milan ha dei limiti in difesa e in attacco”
Lorenzo Focolari - 26 Agosto, 15:20
Milan, Zazzaroni: “Dovrebbero rafforzare la rosa di Allegri, invece…”
Giulia Benedetti - 26 Agosto, 14:39
Milan, cosa manca per definire l’affare Harder: lo Sporting aspetta…
Edoardo Pettinelli - 26 Agosto, 14:04
Milan, anche Gimenez in uscita? La Roma ci pensa se…
Edoardo Benedetti - 26 Agosto, 13:26
Milan, Allegri studia la mossa in difesa: cosa cambia in vista di Lecce
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 12:48
Milan, prosegue la trattativa con il Como per Jimenez: la formula
x