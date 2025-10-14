Guidi: “Jashari dovrebbe tornare disponibile per metà novembre”

Marco Guidi è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del rossonero Ardon Jashari

Marco Guidi ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Ardon Jashari:

“Si sta perdendo la prima parte di stagione a causa della rottura del perone destro, rimediata a fine agosto in uno scontro con il compagno di squadra Gimenez in allenamento. Lontano dalla sua nazionale, Ardon Jashari sta seguendo a Milanello un programma personalizzato per recuperare appieno dall’infortunio e presentarsi il prima possibile di nuovo nell’elenco dei disponibili di Massimiliano Allegri. Quando? Più o meno a metà novembre, volendo essere cauti.

Finora, l’esperienza al Milan di Jashari si è limitata ai due spezzoni giocati in Coppa Italia con il Bari e alla prima di campionato contro la Cremonese. Nessuna presenza da titolare, prima del crac alla vigilia della sfida con il Lecce. Un brutto infortunio, che presto sarà alle spalle. Per Jashari, secondo acquisto più caro dell’estate rossonera dopo Nkunku, non sarà comunque facile farsi spazio nella mediana di Allegri, oggi occupata da Modric, Rabiot e Fofana”..