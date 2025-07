Guidi: “Il Milan ha alzato l’offerta per Guela Doué a 23 milioni”

Marco Guidi è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione terzino destro in casa Milan

Marco Guidi ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione sul nuovo terzino destro del Milan:

“Il nome in cima alla lista rossonera resta quello di Guela Doué dello Strasburgo. Negli ultimi giorni il Milan ha alzato la propria offerta a 23 milioni di euro, ma al momento ll muro del club francese non ha ancora ceduto. Lo Strasburgo è convinto che Doué possa crescere ulteriormente e valere ancora di più alla fine della prossima stagione. Cosa che, per un classe 2002, è naturalmente auspicabile. Agenti e intermediari sono però al lavoro per cercare di facilitare un eventuale approdo al Milan”.