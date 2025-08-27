Gozzini: "Milan? II tentativo per Rabiot è stato confermato"
Gozzini: “Milan? II tentativo per Rabiot è stato confermato”

Stefania Palminteri
milano
27 Agosto, 16:50
Alessandra Gozzini è intervenuta ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della trattativa tra il Milan e Rabiot

Alessandra Gozzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa tra Rabiot e il Milan:

“lI tentativo per Adrien è stato confermato anche se, finora, senza esiti definitivi. Rabiot, 30 anni, è in uscita dal Marsiglia dove il rapporto con De Zerbi e la società è ufficialmente ricomposto dopo la lite con Rowe (ora al Bologna) ma in realtà non completamente ricucito. Ecco dunque le speranze rossonere di poter trovare un accordo con il club francese a un prezzo ragionevole. Ci sarà poi da trovare l’intesa con il giocatore: Adrien sarebbe certamente felice di ritrovare Allegri e la Serie A, con un ruolo da protagonista nel centrocampo del Milan. Serve però discutere con la mamma-agente degli aspetti contrattuali, che al momento non sono stati approfonditi. Il tempo stringe, lo stesso proverà a fare il Milan per assicurare a Max un nuovo centrocampista. La prima uscita di campionato ha dimostrato che servono rinforzi. La società si muove”.

