Milan, Tare si scatena: arrivano 4 colpi di mercato last-minute!

Il Milan prepara un finale di calciomercato molto importante: Tare ha in programma 4 colpi di grosso calibro, ecco gli obiettivi nel mirino

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero veramente essere caldissimi per il Milan, che tra cessioni e nuovi colpi in entrata potrebbe finire col botto. Tanti gli obiettivi nel mirino rossonero, così come diversi degli attuali giocatori della rosa a disposizione di Allegri potrebbero salutare Milano.

Cessioni e colpi: ecco i 4 obiettivi di calciomercato del Milan

Al netto di alcune partenze che ci saranno, il Milan avrebbe in mente ben 4 nuovi acquisti per il mercato in entrata. Ma andiamo con ordine. La priorità, chiaramente, è sempre la punta. Tare in questo momento è in pressing totale su Harder dello Sporting Lisbona, manca soltanto il via libera definitivo. L’affare è praticamente fatto, salvo clamorosi colpi di scena. Sempre per l’attacco poi, da monitorare fino alla fine la pista Vlahovic, comunque complicata e vincolata a condizioni molto precise.

Il secondo obiettivo certificato è poi un nuovo centrale di difesa. Lo ha confermato nelle ultime ore il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che in diretta Sky ha raccontato: “La novità è che il Milan prenderà un difensore. La decisione è stata presa, ci sono stati diversi incontri tra Allegri e Tare e si è deciso di andare a prendere un difensore anche importante, che possa aumentare la qualità difensiva della squadra. Vedremo su quale profilo si andrà. Ora si sonderà il mercato, ma la novità è che il Milan comprerà anche un altro difensore centrale“.

Il terzo possibile colpo in entrata sarebbe poi destinato al centrocampo. E qui il preferito di Allegri è uno soltanto: Adrien Rabiot, autentico pallino del tecnico rossonero. Per lui Rabiot rappresenterebbe il colpo perfetto per completare la mediana del Milan. Affare da circa 15 milioni, ma l’ostacolo sarebbe l’intesa economica da trovare con la madre-agente del francese. Colpo in mezzo che sarebbe comunque legato almeno a una partenza nello stesso reparto, con Musah sempre vicino all’Atalanta. In uscita rimangono anche Bennacer e Adli. Una possibile alternativa a Rabiot? L’italiano Giovanni Fabbian del Bologna, profilo simile per fisicità e caratteristiche, ma più giovane e di minor impatto.

Infine, occhio anche a un quarto colpo di calciomercato finale che il Milan potrebbe mettere a segno proprio in extremis a fronte di una cessione importante. Quale? Quella di Smauel Chukwueze, corteggiatissimo dal Fulahm che ha messo sul piatto ben 25 milioni di euro complessivi. La sensazione è che tutte le parti in causa siano ottimiste sulla buona riuscita dell’affare. A quel punto il Milan dovrebbe punatre su un nuovo esterno d’attacco. Il nome che è circolato nelle scorse ore è quello del giovane gioiellino brasiliano Rayan, di proprietà del Vasco da Gama. Obiettivo concreto dei rossoneri, ma non sono escluse anche altre possibili piste a sorpresa. Insomma, il rush finale di questo calciomercato estivo potrebbe riservare ancora parecchie sorprese in casa Milan.