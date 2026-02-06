Glasner: “Mateta ha un problema al ginocchio da novembre”

L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner svela: Mateta convive con un problema al ginocchio da novembre. Scampato pericolo per il Milan.

Emergono ulteriori dettagli relativi al mancato trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan nella sessione di mercato appena trascorsa. Intervenuto in conferenza stampa, è entrato brevemente nell’argomento anche il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner, che ha parlato del problema al ginocchio del giocatore che va avanti da novembre. Ecco le sue parole:

“Mateta ha avuto un problema al ginocchio dalla sosta nazionali di novembre. Voleva continuare a giocare e l’abbiamo gestito così. Poi ci ha detto che sarebbe voluto andarsene. Il Milan lo ha valutato e poi ha deciso di non ingaggiarlo. Ora faremo ulteriori valutazioni per trovare davvero la soluzione migliore”.

Giusto il dietrofront del Milan

Anche alla luce anche di queste parole, possiamo dire che il Milan abbia preso la decisione corretta. Mateta ha continuato a giocare per due mesi sopra un ginocchio problematico, problema che non è passato inosservato ai medici del Milan. Indicativo anche il fatto che il Crystal Palace alla fine abbia preso comunque un suo sostituto nonostante il mancato trasferimento al Milan. Ora ci sono buone possibilità che il giocatore venga sottoposto all’operazione.