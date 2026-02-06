Camarda, parla l’agente: “Stava tornando al Milan, poi…”

Giuseppe Riso conferma: Francesco Camarda stava per fare ritorno al Milan a gennaio, poi l’operazione alla spalla e la permanenza a Lecce.

Intervistato da Tuttosport, Giuseppe Riso, agente tra gli altri anche del giovane talento cresciuto nel Milan Francesco Camarda, ha rivelato un retroscena relativo al suo assistito e al quasi ritorno in rossonero, di cui molto si è vociferato nello scorso mese. Ecco che cosa ha detto:

“Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione”.

I tempi di rientro dall’operazione

In questo momento Camarda ha già iniziato l’iter riabilitativo e tornerà a disposizione di Di Francesco e dei salentini per aprile circa. Tuttavia il suo ritorno al Milan è soltanto rimandato: la sensazione è che, a partire dalla preparazione estiva della prossima stagione, lo vedremo di nuovo in rossonero.